Call of Duty Black Ops Cold War: i comandi della Beta su PS4

Ha preso il via la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War su PlayStation 4 disponibile in accesso anticipato per chi ha effettuato il preordine del nuovo sparatutto Activision. Prima di iniziare a giocare, facciamo un recap sui controlli e i comandi del gioco.

Lo schema dei controlli indicato di seguito è valido per la versione PlayStation 4, come da tradizione per la serie Call of Duty non è possibile personalizzare le funzionalità dei tasti ma è possibile scegliere tra varie configurazioni già pronte tra cui Predefinito, Mancino, Charlie, Pistolero a una Mano e Tattico. A voi l'onore di testare i vari layout per trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Call of Duty Black Ops Cold War comandi

Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

Gestione della telecamera: stick analogico destro

Fuoco: R2

Modalità Mirino: tenere premuto L2

Usa equipaggiamento tattico: L1

Usa equipaggiamento letale: R1

Obiettivi/Menu: Options

Cambia arma: Triangolo

Accovacciati/Sdraiati: Cerchio

Interagisci/Ricarica: Quadrato

Salta/Alzati in piedi/Scavalca: X

Attacco corpo a corpo: R3

Scatto/Mira stabile: L3

Seleziona serie di punti: freccia su/giù della croce direzionale

Usa serie di punti: freccia destra della croce direzionale

Punteggi: Touchpad

Ricordiamo che fino al 9 ottobre l'accesso sarà riservato a coloro che hanno prenotato il gioco mentre dal 10 al 12 ottobre l'Open Beta sarà accessibile a tutti i giocatori su PS4. Il 15 e 16 ottobre è previsto l'accesso per i preordini su Xbox One e PC, nonchè ai giocatori su PlayStation 4. Dal 17 al 19 ottobre la Beta Pubblica verrà aperta a tutti. Lo sapevate? Raggiungendo il Livello 10 nella Open Beta sbloccherete un progetto arma mitraglietta per COD Black Ops Cold War.