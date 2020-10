Call of Duty Black Ops Cold War: come accedere alla Beta, download e ricompense

Inizierà a breve l'Open Beta di Call of Duty Black Ops Cold War, con il primo weekend riservato a coloro che hanno prenotato il gioco su PlayStation 4 e successivamente disponibile per tutti. Ecco come accedere alla Beta di COD Cold War e ottenere le ricompense previste.

Black Ops Cold War Beta Date

Nei giorni 8 e 9 ottobre l'accesso sarà riservato a coloro che hanno prenotato il gioco su PlayStation 4 mentre dal 10 al 12 ottobre l'Open Beta sarà accessibile a tutti i giocatori su PS4. Il 15 e 16 ottobre è previsto invece l'accesso a coloro che hanno prenotato su Xbox One e PC, nonchè a tutti i giocatori su PS4. Infine dal 17 al 19 ottobre la Beta Pubblica verrà aperta su tutte e tre le piattaforme, accessibile liberamente.

COD Black Ops Cold War Download

Potete scaricare il scaricare il client Beta di Black Ops Cold War dal PlayStation Store, presto anche da Xbox Store e Battle.net, al momento il download del client per Xbox One e PC non è disponibile. Ricordiamo che su PlayStation 4 non è richiesto l'abbonamento PlayStation Plus per partecipare alla Open Beta di Call of Duty Black Ops Cold War.

Call of Duty Cold War Beta Contenuti e ricompense

Prova prima di tutti le mappe e le modalità di Call of Duty Black Ops Cold War nella beta aperta. Scopri l'entusiasmante azione Multigiocatore affrontando iconici combattimenti 6v6 in stile Black Ops in modalità nuove e classiche, la modalità Armi combinate 12v12 e la nuovissima esperienza Bomba sporca Team d'assalto per 40 giocatori.

Da segnalare anche la presenza di una speciale ricompensa, tutti i giocatori che raggiungeranno il Livello 10 nella Open Beta riceveranno una speciale arma SMG Blueprint da usare in Call of Duty Black Ops Cold War, disponibile al lancio del gioco. Assicuratevi di utilizzare lo stesso account per la Beta e il gioco completo per ottenere il bonus.