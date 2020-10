Call of Duty Black Ops Cold War: come ottenere un progetto arma mitraglietta con la Beta

La Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile da oggi in accesso anticipato su PlayStation 4 e dal 13 ottobre su Xbox One e PC. Partecipando alla fase di test sarà possibile ottenere un progetto arma per la mitraglietta, ecco come procedere!

Tutti i giocatori che raggiungono il livello 10 nella Beta, riceveranno un progetto arma per mitraglietta al lancio di Black Ops Cold War. Un progetto arma è una variante di un'arma del gioco, con un nome speciale e differenze estetiche. I progetti arma possono anche essere già completi di accessori, utilizzabili fin da subito su quell'arma senza dover salire di livello per sbloccarli. Questi accessori possono essere scambiati con altri sbloccati facendo salire di livello l'arma.

Una buona occasione dunque per iniziare a giocare al nuovo Call of Duty con la sicurezza di avere già un progetto arma per la mitraglietta, utilizzabile sin dal day one. Su Everyeye.it trovate la guida alla Beta di Call of Duty Black Ops Cold War con gli orari dei test e tutte le indicazioni utili per scaricare il client ed effettuare l'accesso alla versione di prova multiplayer di Cold War. Ricordiamo che il gioco completo sarà disponibile dal 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One, in seguito antro fine anno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.