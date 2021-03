Call Of Duty Black Ops Cold War: come risolvere l'errore UI 10002

Come i fan della serie hanno ormai imparato a sapere, i recenti capitoli di Call of Duty sono stati spesso colpiti da problemi tecnici e bug che talvolta arrivano ad inficiare la qualità dell’esperienza per i giocatori che li sperimentano, come l’ormai famigerato Stim Glitch di Call of Duty Warzone.

È questo il caso dell’errore di cui andremo a parlare in questa guida, riscontrato da molti dopo la pubblicazione dell’ultimo aggiornamento da parte di Activision per Call of Duty Black Ops Cold War, un update che prometteva di risolvere molti problemi di COD Black Ops Cold War ma che, a conti fatti, ne ha introdotti alcuni di nuovi. L’errore UI 10002, famoso fin dai tempi di Call of Duty 4: Modern Warfare, è un problema dell’interfaccia utente che impedisce ai giocatori che lo sperimentano di proseguire oltre il menu principale del gioco: detto in poche parole, l’errore 10002 vi impedisce sostanzialmente di giocare a COD Black Ops Cold War. Questo fastidiosissimo bug può essere purtroppo sperimentato sia su console, di nuova e vecchia generazione, sia su PC, ma la risoluzione del problema è diversa a seconda della piattaforma.

Come risolvere il problema su console

Nel caso in cui abbiate riscontrato l’errore UI 10002 su console, l’unica soluzione attualmente a vostra disposizione è quella di tentare di procedere con un hard reset della vostra macchina da gioco. Per farlo spegnete la console direttamente tramite la pressione del tasto di accensione e spegnimento, poi staccate il cavo di alimentazione e aspettate qualche minuto, dopodiché ricollegate il tutto e provate ad accedere nuovamente al gioco. Se il problema non si sarà ancora risolto dopo questa operazione, non vi resterà altra scelta che contattare il supporto tecnico del gioco oppure attendere una futura patch.

Come risolvere il problema su PC

I giocatori PC di Call of Duty Black Ops Cold War potranno invece tentare una procedura più semplice per provare a risolvere il bug: cominciate chiudendo il gioco e il client Battle.net, dopodiché riavviate la piattaforma di Activision-Blizzard, selezionate la pagina del gioco e premete sul tasto che riporta il simbolo dell’ingranaggio vicino al tasto GIOCA. Dal menu a tendina che comparirà selezionate Analizza e Ripara: questo avvierà un tool di analisi automatico che verificherà l’eventuale presenza di problemi nel codice del gioco e tenterà di risolvere in autonomia. Se anche così l’errore non dovesse sparire, anche a voi non resterà altra scelta se non contattare il supporto o attendere il prossimo aggiornamento del gioco.