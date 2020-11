Call of Duty Black Ops Cold War: come sbloccare gli operatori

Nel nuovo capitolo della serie Call of Duty firmato Treyarch è già disponibile una discreta scelta sull'operatore da usare nelle modalità multiplayer. I personaggi sono divisi in due fazioni, Nato e Patto di Varsavia; vediamo i requisiti per averli tutti.

Nato

Park - Nella modalità Zombie, fare 3 evacuazioni con successo. Le evacuazioni sono disponibili a partire dal 10° round e consistono nel raggiungere l'elicottero che porta in salvo la squadra.

- Nella modalità Zombie, fare con successo. Le evacuazioni sono disponibili a partire dal 10° round e consistono nel raggiungere l'elicottero che porta in salvo la squadra. Adler - Nel multiplayer, ottenere 10 uccisioni tramite le Serie di punti (l'equivalente delle Serie di uccisioni di Modern Warfare, con la differenza che qui si ottengono in base al punteggio e non al numero di kill fatte).

- Nel multiplayer, ottenere (l'equivalente delle Serie di uccisioni di Modern Warfare, con la differenza che qui si ottengono in base al punteggio e non al numero di kill fatte). Baker - In una qualsiasi modalità multiplayer, effettuare 100 uccisioni con fucile di precisione.

- In una qualsiasi modalità multiplayer, effettuare Sims - In una qualsiasi modalità multiplayer, distruggere 10 veicoli nemici o Serie di punti.

- In una qualsiasi modalità multiplayer, distruggere o Serie di punti. Woods - Giocando in multiplayer, arrivare a 5 uccisioni senza morire, per 15 volte.

Patto di Varsavia

Portnova - In una modalità multiplayer qualunque, uccidere un totale di 50 nemici rivelati da Serie di punti o potenziamenti da campo.

- In una modalità multiplayer qualunque, uccidere un totale di da Serie di punti o potenziamenti da campo. Beck - In modalità Zombie, ottenere un totale di 200 kill usando armi potenziate con Pack-A-Punch.

- In modalità Zombie, ottenere un totale di con Pack-A-Punch. Garcia - In modalità Dirty Bomb, detona o aiuta il tuo team a detonare 5 bombe.

- In modalità Dirty Bomb, detona o aiuta il tuo team a Stone - In una modalità multiplayer qualsiasi, effettua 15 mosse finali.

Vi ricordiamo che sbloccare questi operatori in Cold War vi permetterà di usarli anche in Modern Warfare Warzone!

Se volete qualche consiglio sul multigiocatore di Cold War, date un'occhiata alla nostra guida su come taggare. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo invece alla recensione di Call of Duty Black Ops Cold War.