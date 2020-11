Call of Duty Black Ops Cold War: come si tagga nel multiplayer

Nelle frenetiche modalità multiplayer del nuovo Call of Duty è fondamentale comunicare nel modo più efficace e veloce possibile. Ecco quindi che torna utilissimo il tag, o ping, a schermo. In questa breve guida vi spieghiamo come farlo.

Taggare serve a comunicare velocemente un punto d'interesse o una minaccia nemica ai membri della squadra. Ad esempio, se pensate di dover sbloccare una porta specifica nella modalità zombie, potete "pingarla" per mettere un indicatore a schermo che comparirà a tutti i membri del team, in modo che nessuno finisca per spendere soldi inutilmente aprendo la porta sbagliata.

In multiplayer, può essere utilizzato per evidenziare la posizione di un nemico o anche la direzione da indicare a un compagno di squadra per eseguire un accerchiamento sugli avversari.

Come si tagga in Cold War

Per taggare su PC premete il tasto Z; su console invece vi basterà la freccia sinistra del d-pad. L'indicatore fluttuante comparirà sullo schermo di tutti gli alleati, nel punto preciso in cui il vostro reticolo di puntamento si trovava quando avete premuto il tasto.

Se avete sbagliato punto o volete taggare qualcos'altro, premete nuovamente il tasto Z o la freccia sinistra del pad mentre guardate altrove. Questo è tutto quello che dovete sapere su come si tagga (o "pinga") in Black Ops Cold War.



