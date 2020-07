Call of Duty Black Ops Cold War confermato da un'immagine promozionale

Nonostante si siano svolti già numerosi eventi digitali, Activision non si è ancora decisa a presentare al mondo il prossimo capitolo del franchise Call of Duty, atteso per quest'autunno. Ad alimentare le voci e le speculazioni ci sono in ogni caso una lunga serie di indizi, l'ultimo dei quali sembra essere davvero lampante.

La teoria più accreditata vuole il ritorno della serie Black Ops con un nuovo episodio sviluppato dai veterani di Treyarch chiamato Call of Duty: Black Ops Cold War, ambientato quindi nel periodo della Guerra Fredda. Questo nome è saltato fuori già in diversi report, e a quanto pare potrebbe essere veritiero. Nelle scorse ore è spuntata in rete un'immagine promozionale di un'iniziativa del noto marchio di snack Doritos, che presenta in bella mostra il logo di Call of Duty Black Ops Cold War, che non avevamo mai visto prima d'ora.

La promozione di Doritos, che offre agli acquirenti la possibilità di vincere un moltiplicatore di punti esperienza (2x) della durata di un anno nel Multigiocatore, potrebbe anche averci dato un indizio sul periodo d'uscita del gioco vero e proprio: essa, infatti, prenderà il via il prossimo 5 ottobre, quindi è possibile che il lancio di Black Ops Cold War sia fissato nelle settimane immediatamente successive. Un pattern del genere si è verificato anche lo scorso anno con Call of Duty Modern Warfare, la cui uscita del 29 ottobre 2019 è stata anticipata da una promozione di questo tipo (con il marchio di bevande gassate Mountain Dew) che ha preso il via all'inizio dello stesso mese.

Il nome del gioco, quindi, sembra essere confermato. Ora resta da capire quando verrà annunciato Call of Duty Black Ops Cold War. Stando agli indizi scovati dai giocatori, il reveal potrebbe avvenire in maniera singolare, ovvero con un evento crossover in Call of Duty Modern Warfare e Warzone in occasione dell'avvio della Stagione 5, fissato per il 5 agosto. Sarà davvero così? Lo scopriremo tra meno di due settimane.