COD Black Ops Cold War: svelati nuovi contenuti esclusivi per PS5 e PS4

Da diversi anni Activision e Sony portano avanti un rapporto di collaborazione che si concretizza nell'esclusività temporale per le piattaforme di casa PlayStation di un certo numero di contenuti nei giochi di Call of Duty. L'intesa continuerà anche con Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo episodio in arrivo tra pochi giorni.

Tanto per cominciare i giocatori PS5 e PS4 saranno gli unici ad avere accesso alla modalità Assalto Zombie (Zombies Onslaught) per almeno un anno, dal momento che l'esclusività scadrà nel novembre del 2021. A questo consistente bonus vanno ad aggiungersene altri, tutti legati alla progressione e svelati nel dettaglio in queste ore.

Solo su PS5 e PlayStation 4:

I giocatori che acquisteranno il Battle Pass Bundle da 20 dollari riceveranno lo sblocco immediato di 25 livelli, al posto dei canonici 20;

Gli utenti che giocano in squadra ricevono il 25% di punti esperienza per le armi in più;

Ogni mese viene organizzato un evento a doppi punti esperienza esclusivo, della durata di 24 ore;

Sono disponibili due slot loadout extra, pronti per la customizzazione, a partire dal livello 4;

Questi contenuti esclusivi sono protagonisti di un trailer di Call of Duty Black Ops Cold War che potete visionare in apertura a questa notizia. Su quale piattaforma acquisterete il gioco? Ricordiamo che uscirà il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e il 19 novembre su PlayStation 5. Nell'attesa, informatevi sulle dimensioni di Call of Duty Black Ops Cold War su tutte le piattaforme e sui contenuti della Stagione 1, integrata con Warzone.