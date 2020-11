Call of Duty Black Ops Cold War: quanto dura la campagna?

Se volete immergervi nell'atmosfera perfettamente ricreata della Guerra Fredda, la campagna di Black Ops Cold War è quello che fa per voi. Seguendo l'ufficiale della CIA Russel Adler, tenterete di fermare Perseus, una spia sovietica che rischia di alterare tragicamente gli equilibri della guerra.

Durante la campagna combatterete in diversi teatri di guerra famosi, dal Vietnam a Berlino (con tanto di muro) e finendo addirittura in un quartier generale del KGB sovietico. La storia si sviluppa in 15 missioni, con un finale doppio che dipenderà da quello che avrete fatto lungo tutte le vicende precedenti. Complessivamente, tutto il gioco circa 5/6 ore, come segnalato anche nella nostra recensione di Call of Duty Black Ops Cold War; dipende però da alcuni fattori, che potrebbero allungare ulteriormente l'esperienza.

Per prima cosa, la difficoltà scelta avrà un certo impatto sulla durata dei combattimenti nelle varie missioni, rendendo l'avanzamento più faticoso ma anche stimolante: dovrete calcolare ogni vostra mossa e non potrete gettarvi in avanti sparando all'impazzata e assorbendo i colpi come se niente fosse. Inoltre, la particolarità della campagna di Cold War è il fatto che le missioni sono legate tra loro da una serie di indizi, che si trovano in un luogo ma saranno utili in un'altra indagine. Se siete in vena di investigare potreste cercare tutti gli indizi (e i collezionabili), e questo vi porterebbe a giocare per qualche ora in più.

Se vi interessa solo la vicenda principale e non avete intenzione di approfondire le altre missioni, godervi i paesaggi (davvero ben fatti) o cercare gli oggetti, dovreste finire tutto nel giro di 6 ore o poco più. Se invece siete più interessati al multiplayer, date un'occhiata alla guida sui fucili d'assalto di COD Black Ops Cold War.