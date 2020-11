Call of Duty Black Ops Cold War: la guida ai fucili d'assalto

In Black Ops Cold War i fucili d'assalto costituiscono probabilmente l'arma più versatile e affidabile del gioco, essendo quindi i più utilizzati dai giocatori. Vediamo nel dettaglio quali sono i 5 modelli disponibili e qual è il migliore da usare.

Tra quelli attualmente utilizzabili, probabilmente il Krig 6 è il più letale di tutti. Questo grazie alla sua incredibile precisione anche sulle distanze maggiori e la sua elevata controllabilità nel fuoco intenso. Ma andiamo con ordine e analizziamoli uno per uno.

Krig 6

Precisione e controllo sono le parole chiave che descrivono perfettamente quest'arma. Con i giusti accessori è in grado di eliminare le minacce da qualsiasi distanza, e il fatto che abbia un profilo di danni relativamente basso e sicuramente inferiore a quasi tutti gli altri perde di importanza se consideriamo la sua affidabilità e la facilità di mandare a segno i colpi, soprattutto quelli alla testa.

AK-47

Il famigerato Kalash, reso famoso dal potere d'arresto dei suoi colpi, in Cold War è il fucile d'assalto che arreca più danni in assoluto. Impugnandolo, vi serviranno davvero pochi proiettili per eliminare gli avversari. È indicato per tattiche di guerriglia rapide e letali, infatti può essere personalizzato per renderlo più maneggevole e adatto agli scontri a fuoco ravvicinati. Un suo utilizzo sulle lunghe distanze diventa a dir poco complicato a causa dell'elevato rinculo.

XM4

Un fucile affidabile e sempre efficace, anche se manca della precisione del Krieg o del danno dell'AK. Presenta infatti il profilo più bilanciato tra tutti ed è altamente personalizzabile per qualsiasi situazione. Nelle mani giuste può essere senza dubbio mortale.

FFAR 1

Il "time-to-kill" del FFAR è paragonabile a quello dell'AK-47, ma se quest'ultimo predilige il maggiore danno per colpo, il primo fa del rateo di fuoco la sua forza. È letale a breve distanza, facendo in qualche modo da ponte tra i fucili d'assalto e le mitragliette, ma ha un rinculo eccessivo e poche opzioni per quanto riguarda il caricatore (abbastanza ridotto).

QBZ-83

Il problema del QBZ è il suo rinculo orizzontale, veramente difficile da controllare. Se non fosse per questo, sarebbe un ottimo fucile con un danno leggermente superiore a quello dell'XM4 e la velocità di mira maggiore tra tutti i fucili d'assalto. Trovare un setup efficace per il QBZ è alquanto problematico, ma rimane comunque un'ottima arma nelle mani di un tiratore esperto.

Cosa ne pensate dei fucili d'assalto disponibili in Black Ops: Cold War? Siete d'accordo con questa lista? Se ancora non lo sapete, ecco come sbloccare tutti gli operatori di Call of Duty Black Ops Cold War.