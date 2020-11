Call Of Duty Black Ops Cold War: guida alle Serie di Punti

Come in ogni capitolo della serie, le serie di punti fanno il loro ritorno anche nella modalità multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War, fornendo a tutti i giocatori in grado di completarle una serie di potenti bonus capaci di ribaltare completamente l’esito di una partita.

A differenza di quanto accadeva nei precedenti capitoli, tuttavia, quest’anno Treyarch ha deciso di introdurre alcune novità per questa meccanica di gioco: la più importante è sicuramente quella che vi permetterà di mantenere i progressi conquistati con la vostra serie di punti personale anche dopo la morte, che negli altri titoli della serie aveva sempre rappresentato un punto di reset in questo senso. In Call of Duty Black Ops Cold War potrete accumulare punti per la vostra serie in diversi modi, soprattutto tramite le uccisioni e il completamento degli obiettivi di squadra.

Per modificare la serie di punti attualmente attiva prima della partita successiva vi basterà dirigervi all’interno della schermata Attrezzatura del menu della modalità multigiocatore: qui troverete una lista di tutte le ricompense disponibili che possono essere inserite all’interno della vostra serie, ciascuna con i punti richiesti per essere attivata riportati vicino ad essa. Per formare la vostra serie di punti personalizzata dovrete scegliere un totale di tre diverse ricompense: alcune di queste dovranno però essere prima sbloccate aumentando di livello. Di seguito potete trovare la lista completa di tutte le ricompense per serie di punti disponibili.

Arco da Battaglia - spara frecce che danno fuoco ai bersagli e all’area circostante: 500 punti, 120 secondi di ricarica

RCXD - automobilina controllata da remoto imbottita di esplosivo: 1000 punti, 90 secondi di ricarica

Aereo Spia - rivela la posizione dei nemici attraverso la nebbia di guerra: 1000 punti, 90 secondi di ricarica

Aereo di Controspionaggio - crea interferenze nella minimappa dei nemici e disabilita le torrette missilistiche avversarie per un breve periodo di tempo: 1200 punti, 60 secondi di ricarica

Corazza - riduce il danno subito dai proiettili in arrivo; scompare dopo aver assorbito una certa quantità di danni: 1600 punti, 120 secondi di ricarica

Approvvigionamenti - chiama un lancio di equipaggiamento casuale scelto fra tutte le ricompense delle serie di punti: 1800 punti, 90 secondi di ricarica

Torretta Robot - schiera una torretta automatica che colpisce aerei, veicoli ed equipaggiamenti nemici: 2000 punti, 60 secondi di ricarica

Attacco al Napalm - lancia un bombardamento a tappeto con il napalm: 2100 punti, 30 secondi di ricarica

Artiglieria - lancia un bombardamento mirato in 3 punti a vostra scelta della mappa; eventuali bombardamenti non utilizzati possono essere richiamati in futuro: 2500 punti, 30 secondi di ricarica

Missile Cruise - guida tre missili con acceleratore e freno che colpiscono automaticamente i bersagli inquadrati: 2600 punti, 90 secondi di ricarica

Pattuglia Aerea - chiama uno squadrone di jet che attaccano le serie di punti nemiche (pattuglie aeree comprese): 3200 punti, 0 secondi di ricarica

Macchina da Guerra - ottieni un lanciagranate ad alto potenziale: 3500 punti, 60 secondi di ricarica

Elicottero d'Assalto - chiama un elicottero di supporto: 4000 punti, 60 secondi di ricarica

Elicottero di Supporto - diventa l'artigliere di un elicottero che fornisce supporto aereo ravvicinato: 6000 punti, 60 secondi di recupero

VTOL di Scorta - falcia i ranghi nemici dalla cabina di comando di un jet VTOL: 8500 punti, 90 secondi di recupero

Cannoniera - diventa l'artigliere di una cannoniera che fornisce supporto aereo ravvicinato: 10000 punti, 90 secondi di ricarica

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Black Ops Cold War. Nel frattempo, non perdetevi le nostre guide su COD Cold War.