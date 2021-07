Call of Duty Black Ops Cold War: guida tattica alla nuova mappa Hijacked

L'iconica mappa Hijacked di Call of Duty Black Ops II torna gratuitamente nel multiplayer di COD Black Ops Cold War grazie alla Stagione 4: siete pronti a conquistare le acque internazionali? Ecco alcuni consigli strategici per avere la meglio a bordo dello yacht di lusso.

Hijacked è la nuova aggiunta alla rotazione di mappe multigiocatore 6v6 di Cold War. Si caratterizza principalmente per gli scontri ravvicinati e frenetici, che scatenano un vero e proprio caos dalla prua alla poppa dell'imbarcazione.

La mappa

Le due squadre cominciano dalla prua (davanti) o dalla poppa (retro), e una volta cominciato il match i giocatori possono scattare verso il ponte centrale, quasi completamente privo di ripari, oppure posizionarsi in una delle due cabine coperte. L'unico punto riparato del ponte centrale è rappresentato dall'area docce, che offre un'ottima copertura dal fuoco proveniente dalle cabine.

A babordo (sinistra) si trovano la vasca idromassaggio e la passerella sospesa, mentre a tribordo (destra) c'è una capanna, uno spazio ristretto in cui non è raro trovare qualcuno in agguato e pronto a uno scontro corpo a corpo. Conquistare la capanna significa prendere possesso di un punto perfetto per tendere un'imboscata ai nemici sul ponte.

Le due cabine alle estremità opposte dello yacht ricordano le case di Nuketown: si fronteggiano, hanno un "piano terra" ristretto e un piano superiore con aperture adatte ai cecchini più spericolati. Il piano terra nasconde una peculiarità: una scala vi porterà alla sala macchine, una via alternativa per attraversare tutta la nave in relativa sicurezza.

Punti di interesse

Se vi piace giocare dalla distanza, le finestre al piano superiore delle due cabine sono sicuramente un'ottima postazione per eliminare da lontano i nemici che corrono sul ponte o sui fianchi della nave, salvando la pelle, occasionalmente, ai vostri compagni di squadra. Fate attenzione però, perché le cabine sono probabilmente i punti più frequentati della mappa: vi suggeriamo di equipaggiare delle mine per coprire gli ingressi ed evitare di ricevere brutte sorprese mentre siete impegnati a mirare dagli oblò.

La sala macchine del ponte inferiore è senza dubbio un luogo affascinante... potreste trasformarla in una trappola mortale per gli ostili ignari che vi mettono piede, attendendo con uno shotgun carico, o, perché no, con la nuova arma Sparachiodi.

La piscina presente a poppa è un buon nascondiglio, mentre le scialuppe a tribordo possono offrirvi riparo dai nemici che arrivano dalla cabina o dai fianchi. È probabile che vi ritroverete spesso alle strette, per cui non esitate a indietreggiare, cambiare posizione per recuperare salute e riprendere a sparare: in Hijacked dovrete avere i riflessi pronti per sfruttare tutte le strategie possibili.

Le serie di punti

Su questa mappa, alcune serie di uccisioni possono risultare veramente letali. L'RC-XD, ad esempio, può scatenare il panico sul ponte, così come una torretta robot posizionata lungo uno dei fianchi o addirittura alla finestra di una delle cabine (ricordatevi però di tenerla d'occhio, se non volete che venga distrutta in poco tempo).

Tutti gli attacchi aerei sono devastanti, soprattutto se usati sul ponte: si salverà soltanto chi si trova al riparo dentro le cabine oppure in sala macchine. Un attacco al Napalm potrebbe bloccare l'accesso a uno dei corridoi laterali, mentre un attacco di artiglieria potrebbe falciare l'intero team nemico in modalità obiettivi. Se volete dare un concreto vantaggio tattico a tutta la squadra, invece, cercate di arrivare al lancio di un H.A.R.P. per rivelare tutti i movimenti dei nemici.

10 consigli tattici

Idromassaggio : sfruttatela come riparo per recuperare vita nella zona centrale, sempre zeppa di nemici. Se le docce sono già occupate, approfittatene per fare un bel bagno rilassante!

: sfruttatela come riparo per recuperare vita nella zona centrale, sempre zeppa di nemici. Se le docce sono già occupate, approfittatene per fare un bel bagno rilassante! Fantasma : per quanto una vita sia breve, a causa della frenesia su Hijacked, non dovreste dare punti di riferimento alla squadra nemica; usate Fantasma per assicurarvi l'elemento sorpresa, soprattutto se siete giocatori solitari.

: per quanto una vita sia breve, a causa della frenesia su Hijacked, non dovreste dare punti di riferimento alla squadra nemica; usate Fantasma per assicurarvi l'elemento sorpresa, soprattutto se siete giocatori solitari. La passerella di babordo : è un buon modo per oltrepassare il ponte centrale, eliminando nel frattempo gli operatori che hanno avuto la stessa idea. Appostatevi su una delle sue estremità per tender agguati ai nemici che provano un movimento furtivo durante le modalità a obiettivi che richiedono di spostarsi lungo tutto il natante.

: è un buon modo per oltrepassare il ponte centrale, eliminando nel frattempo gli operatori che hanno avuto la stessa idea. Appostatevi su una delle sue estremità per tender agguati ai nemici che provano un movimento furtivo durante le modalità a obiettivi che richiedono di spostarsi lungo tutto il natante. Antischegge e Maschera tattica : questo equipaggiamento speciale è utilissimo per sopravvivere alle granate nemiche, e potete usarli entrambi grazie alla wildcard Trasgressore.

: questo equipaggiamento speciale è utilissimo per sopravvivere alle granate nemiche, e potete usarli entrambi grazie alla wildcard Trasgressore. Geniere : Hijacked è ricca di strettoie, molto invitanti per chi ama piazzare cariche di C4. Usando "Geniere", potrete evitare trappole mortali e concentrarvi così su eliminazioni e catture di punti strategici.

: Hijacked è ricca di strettoie, molto invitanti per chi ama piazzare cariche di C4. Usando "Geniere", potrete evitare trappole mortali e concentrarvi così su eliminazioni e catture di punti strategici. Sala macchine : come già detto, ricordate di sfruttarla al massimo per spostarvi da un capo all'altro dello yacht. Sarà sempre meno frequentata rispetto al ponte superiore, ma tenete pronto il fucile a canna liscia per eliminare eventuali "topi di sentina".

: come già detto, ricordate di sfruttarla al massimo per spostarvi da un capo all'altro dello yacht. Sarà sempre meno frequentata rispetto al ponte superiore, ma tenete pronto il fucile a canna liscia per eliminare eventuali "topi di sentina". Lanciare a volontà : combinando "Mina vagante" e "Furiere" sarete in grado di bombardare i nemici con l'equipaggiamento letale, un ottimo metodo per mettere fine rapidamente e da lontano a un combattimento sul ponte, o per ottenere rapidamente molti punti.

: combinando "Mina vagante" e "Furiere" sarete in grado di bombardare i nemici con l'equipaggiamento letale, un ottimo metodo per mettere fine rapidamente e da lontano a un combattimento sul ponte, o per ottenere rapidamente molti punti. Arco da battaglia : se vi sentite abbastanza Rambo, potete utilizzare l'Arco per eseguire uccisioni pulite lungo le tante strettoie presenti sulla mappa. Per eliminare i nemici che bloccano un passaggio, il suo effetto bruciatura si rivelerà di grande aiuto.

: se vi sentite abbastanza Rambo, potete utilizzare l'Arco per eseguire uccisioni pulite lungo le tante strettoie presenti sulla mappa. Per eliminare i nemici che bloccano un passaggio, il suo effetto bruciatura si rivelerà di grande aiuto. Studiate la mappa : dopo qualche partita su Hijacked, comincerete a capire come funziona questa mappa e quali sono i punti di vantaggio e le criticità. La capanna e la vasca, ad esempio, così come le docce, sono punti perfetti per le imboscate. Col tempo imparerete anche quali sono i punti migliori da prendere di mira posizionandovi alle finestre delle cabine.

: dopo qualche partita su Hijacked, comincerete a capire come funziona questa mappa e quali sono i punti di vantaggio e le criticità. La capanna e la vasca, ad esempio, così come le docce, sono punti perfetti per le imboscate. Col tempo imparerete anche quali sono i punti migliori da prendere di mira posizionandovi alle finestre delle cabine. Cattura la bandiera: nel corso della Stagione 4 sarà introdotta questa acclamata modalità, giocabile anche su Hijacked. Cominciate quindi a fare pratica per conoscere al meglio questa mappa ed essere pronti, quindi, a guidare la squadra alla vittoria!

Partite a obiettivi

Nelle modalità Dominio e Postazione, avrete modo di usare gli attacchi aerei sul ponte per mietere molte vittime, dato che lì si trovano la bandiera B (in Dominio) e molti punti di conquista (in Postazione). Sfruttate al meglio il ponte inferiore, cioè la sala macchine, per muovervi da un punto all'altro e cogliere di sorpresa gli avversari e non dimenticate di portare con voi un Sistema Trophy da schierare quando state difendendo un punto.

In Cerca e distruggi e in Controllo dovrete aguzzare ulteriormente l'ingegno e sfruttare il più possibile tutte le posizioni e le linee di tiro. Stanate gli operatori nemici e non avvicinatevi mai a cuor leggero alle zone più frequentate.

Uccisione confermata trasforma la nave in un vero caos. Evitate di gettarvi nella mischia solo per fare un'uccisione di cui non potrete mai raccogliere la piastrina, piuttosto usate una granata fumogena per attraversare il ponte e raccogliere quelle dei compagni caduti, importanti quanto quelle dei nemici. Rimanete nell'area di prua o di poppa per eliminare i giocatori solitari mentre tentano un aggiramento e prendere le piastrine in punti decisamente più riparati e sicuri.