Call Of Duty Black Ops - Cold War: guida all'Upgrade delle diverse versioni

Nella giornata di ieri Activision ha finalmente rivelato al mondo il prossimo titolo della sua serie di punta, chiamato Call Of Duty Black Ops - Cold War, seguito diretto dell’originale Black Ops. Vediamo in questa guida quali saranno le edizioni del gioco disponibili per l’acquisto.

Il nuovo titolo di Call Of Duty arriverà sul mercato il prossimo 13 novembre, e sarà disponibile su tutte le piattaforme, sia di attuale che di prossima generazione; nella versione per Xbox Series X e Playstation 5, però, il gioco vanterà framerate e risoluzione migliorate, caricamenti più veloci e ray tracing gestito via hardware. Come seguito diretto del primo capitolo della serie di Black Ops, sarà ambientato nei primi anni ‘80, in uno dei momenti più caldi e difficili della guerra fredda. Vediamo ora le diverse edizioni del prodotto che potranno essere acquistate al momento del lancio.

Edizioni Standard

Edizione digitale standard - disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC (su quest’ultimo esclusivamente tramite Battle.net), questa edizione comprende la versione digitale del gioco, e il Confrontation Weapons Pack , che include al suo interno due progetti per armi disponibili fin dal lancio.

Le versioni digitali Playstation 4 che Xbox One comprendono entrambe la possibilità di effettuare un aggiornamento alla versione next-gen del titolo, una volta che scaricherete il gioco sulla console di nuova generazione (da Playstation 4 a Playstation 5 e da Xbox One a Xbox Series X, mai però da una famiglia di console all’altra), ottenendo così i miglioramenti a framerate, risoluzione, raytracing e altro ancora. Il sito ufficiale del gioco specifica che l’aggiornamento per la versione Xbox Series X sarà disponibile già al lancio, mentre per l’update a Playstation 5 non vi è ancora alcuna indicazione precisa.

Entrambe le versioni old-gen, inoltre, saranno disponibili sulle prossime console anche senza aggiornamento, tramite retrocompatibilità , ma in questo caso non potranno godere di alcun miglioramento tecnico.

La versione Playstation 4 di questa edizione può essere aggiornata alla versione next-gen, ma per giocare su Playstation 5 vi sarà sempre richiesto di inserire il disco all’interno della console, anche dopo aver scaricato l’aggiornamento; di conseguenza, non potrete utilizzare questa versione su una PS5 All Digital. La versione Xbox One fisica, invece, non potrà essere aggiornata alla versione Xbox Series X, poiché come vedremo fra poco esiste un’edizione che comprende entrambe le versioni.

Anche in questo caso, sarà possibile utilizzare il gioco su console di nuova generazione anche senza l’aggiornamento, tramite retrocompatibilità , rinunciando però ai miglioramenti tecnici (al contrario dell’aggiornamento, questa opzione è disponibile anche per la versione Xbox One).

Essendo una versione fisica, con disco, non potrete utilizzare questa edizione del gioco su una Playstation 5 All Digital. La versione Xbox Series X, invece, include al suo interno, e senza costi aggiuntivi, la possibilità di utilizzare il gioco anche su Xbox One utilizzando lo stesso disco: in questo caso, il sistema di Smart Delivery di Microsoft si occuperà di eseguire la versione corretta del gioco a seconda della console sulla quale lo utilizzerete.

Bundle Cross-Gen Digitali

Il bundle cross-gen digitale include il gioco base di Call Of Duty Black Ops - Cold War per entrambe le generazioni della stessa famiglia di console (quindi Playstation 4 e Playstation 5, oppure Xbox One e Xbox Series X), oppure la versione per PC su Battle.net. Le versioni next-gen di questa edizione includono tutti i miglioramenti tecnici e grafici già accennati sopra, come framerate e risoluzione migliorati, tempi di caricamento più veloci e raytracing gestito via hardware. Acquistando questa edizione del gioco, otterrete anche il Confrontation Weapons Pack, che include due progetti per armi disponibili fin dal lancio del titolo.

Ultimate Edition Digitale

La ultimate edition digitale include tutti i contenuti del bundle cross-gen digitale, compresa la possibilità di utilizzare il gioco sulla stessa famiglia di console senza costi aggiuntivi (Playstation 4 e Playstation 5, o Xbox One e Xbox Series X). Inoltre, questa edizione comprende anche: un’intera stagione del Battle Pass di CoD Black Ops - Cold War, contenente anche 20 salti di livello gratuiti; il pacchetto Terra/Mare/Aria, che contiene tre skin operatore, tre progetti di armi e tre skin per veicoli.

Preordinando questa edizione del gioco dal negozio in-game di Call Of Duty: Modern Warfare o Call Of Duty Warzone, riceverete inoltre 10 salti di livello da utilizzare come ricompense istantanee per il battle pass di Modern Warfare e Warzone.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra video anteprima, con i primi dettagli su storia e gameplay.