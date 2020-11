Call of Duty Black Ops Cold War: quante mappe ci saranno al lancio?

Quante e quali mappe multigiocatore ci saranno al lancio in Call of Duty Black Ops Cold War? Nonostante manchino pochi giorni alla pubblicazione, Activision e Treyarch non hanno ancora svelato il numero esatto degli scenari di battaglia, ma CharlieIntel ha provato a fare il punto della situazione in base alle informazioni finora note.

Stando a ciò che sappiamo, in Call of Duty Black Ops Cold War ci saranno almeno otto mappe al lancio, fissato per il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e il 19 novembre su PlayStation 5. Le singole mappe saranno in grado di ospitare modalità ben specifiche e un numero preciso di giocatori.

Miami : supporta le modalità standard 6vs6;

: supporta le modalità standard 6vs6; Cartel : supporta le modalità standard e Armi Combinate, sia 6vs6 che 12vs12;

: supporta le modalità standard e Armi Combinate, sia 6vs6 che 12vs12; Crossroads : modalità standard e Armi Combinate, sia 6vs6 che 12vs12;

: modalità standard e Armi Combinate, sia 6vs6 che 12vs12; Alpine : Fireteam, fino a 40 giocatori;

: Fireteam, fino a 40 giocatori; Armada : Armi Combinate, sia 6vs6 che 12vs12;

: Armi Combinate, sia 6vs6 che 12vs12; Satellite : modalità standard 6vs6;

: modalità standard 6vs6; Mosca : modalità standard 6vs6;

: modalità standard 6vs6; Ruka: Fireteam, fino a 40 giocatori.

I giocatori hanno già avuto modo di conoscere tutte queste mappe nella Beta di Call of Duty Black Ops Cold War, svoltasi su tutte le piattaforme lo scorso mese. Non sappiamo se ci saranno oltre mappe al lancio, ma non ci vorrà molto per scoprirlo. Nel frattempo, potete informarvi sulle dimensioni di COD Black Ops Cold War, dato che il preload è già attivo.