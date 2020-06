Call of Duty Black Ops Cold War non sarà annunciato stasera all'evento PS5?

Nei giorni scorsi si è parlato di Call of Duty Black Ops Cold War come di uno dei possibili giochi presenti all'evento PS5 di stasera, in realtà però Activision sembra avere piani ben diversi, almeno secondo una fonte fortemente legata al mondo di COD.

Stando a quanto riportato il publisher avrebbe in programma un reveal teaser tramite uno speciale evento in-game di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, l'insider afferma di non aspettarsi alcuna novità questa settimana ma di tenere gli occhi aperti per la prossima o quelle successive. Ovviamente questo non vuol dire che l'insider non possa sbagliare, scopriremo la verità solo stasera alle 22:00 durante l'evento dedicato alla presentazione dei giochi per PlayStation 5.

Call of Duty Black Ops Cold War è in sviluppo presso Treyarch, Activision però non ha ancora annunciato ufficialmente il prossimo COD ed è in ritardo sulla tabella di marcia che fino a quest'anno ha sempre visto il reveal fissato tra fine aprile e metà maggio con successivi approfondimenti all'E3. Recentemente una build di COD 2020 è comparsa su PS4 ma sembra trattarsi di un fake e non ci sono prove tangibili sul reveal imminente del gioco. Nel frattempo potete consolarvi con la stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone disponibile da oggi, giovedì 11 giugno.