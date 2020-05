Call of Duty Black Ops Cold War: nuovi rumor confermano l'arrivo di un teaser in Warzone

Si continua ancora a parlare del presunto Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo capitolo della serie Activision il cui annuncio potrebbe arrivare a breve in maniera molto particolare.

Stando a quanto dichiarato nelle ultime ore da Eurogamer, che sostiene di aver ricevuto queste informazioni da una fonte molto affidabile, il sottotitolo del gioco sarà proprio Cold War e i primi teaser stanno per arrivare all'interno di Call of Duty Warzone, la battle royale free to play di Modern Warfare. Sembrerebbe che i misteriosi bunker di Warzone abbiano a che fare con il prossimo capitolo della serie e che a breve si potrà accedere ad ulteriori stanze segrete che sveleranno aeroplani ed altri pezzi storici della seconda guerra mondiale. Insomma, è probabile che quanto Activision ha affermato di voler ricreare all'interno del suo gioco degli eventi in stile Fortnite si riferisse proprio all'annuncio di Black Ops: Cold War.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che sono stati avvistati in giro per Verdansk anche dei telefoni e dei computer con i quali è possibile interagire per ascoltare dei messaggi in codice in lingua russa.

