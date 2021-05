Call of Duty Black Ops Cold War in offerta a meno di 50 euro

Cercate il prezzo più basso per Call of Duty Black Ops Cold War? In questo momento lo trovate su eBay, dove il gioco di Activision costa 49.90 euro in versione compatibile con PS4, PS4 PRO e PlayStation 5.

Potete comprare Call of Duty Black Ops Cold War a 49.90 euro su eBay, il gioco è venduto da mediatechshoponline, rivenditore con 23.938 feedback, valutazioni 100% positive. Il gioco è stato pubblicato lo scorso mese di novembre e in questo lasso di tempo i cali di prezzo sono stati piuttosto rari e difficilmente si è scesi sotto i 50 euro per l'edizione fisica per PayStation 4 mentre non sono mancate promozioni più aggressive per la versione digitale.

L'occasione è quindi buona per tutti coloro che stanno cercando Call of Duty Black Ops Cold War a prezzo scontato, il prezzo si riferisce alla versione base del gioco priva di DLC o contenuti extra ma se siete abbonati a PlayStation Plus potete scaricare una serie di pacchetti gratis dal PlayStation Store tra cui il Pacchetto Combattimento Comandante per COD Black Ops Cold War che include una skin, un progetto epico, un emblema epico, accessorio epico da polso, un biglietto da visita leggendario, un gettone PE doppi da 60 minuti e altri contenuti da usare in-game.