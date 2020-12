Call of Duty Black Ops Cold War: da oggi guadagnerete XP con maggior velocità

La patch di Call of Duty Black Ops Cold War uscita il 30 novembre ha modificato il sistema di assegnazione degli XP in modalità Zombie e multiplayer, come annunciato dagli sviluppatori adesso guadagnare preziosi punti esperienza richiederà meno tempo rispetto al passato.

"Abbiamo fatto alcune migliorie al sistema di gestione dei punti XP dopo l'ultimo weekend a Doppi Punti Esperienza. Adesso sarete in grado di guadagnare XP più velocemente rispetto al passato, sia nel multiplayer che in modalità Zombie. Inoltre vi informiamo che un problema in Zombie ha causato un guadagno di XP inferiore rispetto al previsto e dunque presto arriveranno nuovi eventi doppi XP, in programma nel corso del mese di dicembre."

Recentemente è stato scoperto un trucco per guadagnare più XP con le armi in COD Cold War, al momento il glitch risulta ancora attivabile ma presto Treyarch potrebbe pubblicare un hotfix per correggere definitivamente questo exploit.

Lo sapevate? Un leak ha svelato la modalità Dropkick di Black Ops Cold War: "Se muori mentre la tua squadra sta difendendo un obiettivo, non potrai rientrare in gioco fino a quando il portatore non verrà eliminato. Ottieni l'accesso ai codici di lancio mentre difendi l'obiettivo in Dropckick per schierare una potente bomba nucleare e vincere istantaneamente."