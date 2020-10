Call of Duty Black Ops Cold War permetterà di regolare il FOV, anche su console

Buone notizie in arrivo da Treyarch: Call of Duty Black Ops Cold War, l'immancabile capitolo annuale della serie FPS più celebre di sempre, includerà un'opzione per regolare il FOV (Field of View) su tutte le piattaforme!

I giocatori PC sono abituati a regolare il campo della visuale da tempo immemore ormai. Su console, invece, è un'opportunità che viene concessa raramente, pertanto siamo sicuri che l'inclusione in Call of Duty Black Ops Cold War farà la felicità di tutti gli utenti su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Com'è possibile vedere nella breve clip condivisa dagli sviluppatori, l'opzione permetterà di modificare l'ampiezza del campo visivo da un minimo di 60° fino ad un massimo di 120°, in modo da incontrare le esigenze di tutte le tipologie di videogiocatori.

Call of Duty Black Ops Cold War verrà lanciato il 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Su PS5 arriverà invece al lancio della console, fissato per il 19 novembre in Italia. Già che ci siamo, vi ricordiamo che oggi prende ufficialmente il via la Beta gratis di Call of Duty Black Ops Cold War in esclusiva su PS4, mentre su PC e Xbox One approderà la prossima settimana.