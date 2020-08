Call of Duty Black Ops Cold War: prenotalo da GameStop e ricevi il cappellino in regalo

GameStop Italia ha aperto i preordini di Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo episodio della serie Activision in arrivo il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One, in seguito (comunque entro fine anno) anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

"Call of Duty Black Ops Cold War ti immerge nell'instabile guerra geopolitica dei primi anni 80. Affronta faccia a faccia figure storiche e dure verità, combattendo in celebri scenari della Guerra Fredda di tutto il mondo."

Da GameStop è possibile prenotare l'edizione standard per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X con possibilità di consegna a domicilio o ritiro in negozio per gli ordini online.

Call of Duty Black Ops Cold War Preordini

Tutti coloro che prenoteranno Call of Duty Black Ops Cold War da GameStop riceveranno in regalo il cappellino ufficiale di Call of Duty Black Ops 4. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, alcune restrizioni potrebbero essere applicate.