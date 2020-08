Call of Duty Black Ops Cold War si presenta nel primo trailer ufficiale!

Al termine di un evento di presentazione che ha coinvolto l'intera comunità di videogiocatori di Warzone, Activision ha finalmente proiettato il primo trailer di Call of Duty Black Ops Cold War.

Il primo trailer ha innanzitutto confermato quanto trapelato su PlayStation Store pochi minuti fa, ovvero che Call of Duty Black Ops Cold War verrà pubblicato il prossimo 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco verrà pubblicato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma la data d'uscita di queste versioni non è ancora stata resa nota.

La campagna single player, sviluppata da Raven Software, catapulterà i giocatori negli anni '80 in piena Guerra Fredda al fianco dei noti personaggi della serie Black Ops, Woods, Mason e Hudson. L'avventura si dipanerà lungo numerose location, tra cui Berlino Est, il Vietnam, la Turchia e il quartier generale sovietico del KGB. Vi consigliamo di leggere l'anteprima di Call of Duty Black Ops Cold War del nostro Francesco Fossetti per maggiori dettagli sulla campagna per giocatore singolo.

Call of Duty Black Ops Cold War offrirà ovviamente anche una modalità multigiocatore, in questo caso sviluppata da Treyarch, per il cui reveal dobbiamo attendere il prossimo 9 settembre.