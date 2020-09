COD Cold War: interazioni con COD Warzone, e assenza del Season Pass

Durante la presentazione del comparto multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War, Treyarch ha spiegato come Cold War e Warzone interagiranno tra loro. Stando a quanto dichiarato dalla software house, i due giochi supporteranno le funzioni di cross-play e cross-progression.

I giochi, in particolare, supporteranno le funzioni di cross-play e cross-progression. Ma non solo: il battle royale continuerà la propria evoluzione anche in seguito al lancio di COD Cold War, andando ad accogliere alcuni dei temi, della armi e degli operatori del suo fratello maggiore. Al lancio, il nuovo COD Black Ops presenterà un nuovo percorso di progressione, che si collegherà successivamente a COD Warzone, con la possibilità di sbloccare item da utilizzare in entrambi i titoli.



Sia Warzone sia Cold War accoglieranno inoltre contenuti post lancio stagionali, che saranno distribuiti tramite Store e un sistema di Battle Pass. Quest'ultimo, esattamente come in COD: Modern Warfare, includerà traguardi sbloccabili gratuitamente, semplicemente giocando. Il Battle Pass esordirà contestualmente all'avvio delle pubblicazioni dei contenuti stagionali post lancio. Elemento essenziale, Activison conferma che non ci sarà alcun Season Pass per COD Cold War: le mappe e le modalità multiplayer post-lancio saranno gratuite e distribuite gratuitamente su tutte le piattaforme.



Discutendo delle connessioni tra COD Warzone e Cold War, il creative specialist di Treyarch, Miles Leslie, spiega: "Non volevamo i giocatori si sentissero come se dovessero iniziare tutto da capo [...] Una cosa che pensiamo sia importante è permettere ai giocatori di usare personaggi, armi e oggetti correlati alla progressione. Per questo investimento e progressione in Cold War si riflettono in Warzone. Si tratta di due giochi molto grandi, ma li abbiamo costruiti fin dall'inizio per lavorare congiuntamente".

