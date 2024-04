Call of Duty: Black ops Cold War a questo prezzo non TROVI PIU'!

Call of Duty: Black ops Cold War per PlayStation 5 immerge i players nell'instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Affronterai figure storiche e combatterai in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB, ecc. Prendilo ora a metà prezzo!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Oltre alla Campagna, il gioco offre un intero arsenale di armi ed equipaggiamento della Guerra Fredda da utilizzare anche in multigiocatore e nella modalità Zombi.

Nei panni di operatori d'élite darai la caccia a un'oscura figura nota come Perseus, intenta a destabilizzare gli equilibri mondiali e intenzionata a cambiare il corso della storia. Calati negli oscuri meandri di una cospirazione globale insieme a personaggi iconici come Woods, Mason e Hudson.

Gli utenti che già lo hanno acquistato consigliano la modalità Epidemia e il ritorno della mappa. In particolare le mappe Mauer Der Toten, Die Maschine, Outbreaker e cosi via.

Rivivi dunque il periodo della guerra fredda con le basi grafiche di un gioco diventato un cult. Con tutte le potenzialità di una piattaforma come la Play Station 5.

Pagalo ora a metà prezzo, a soli 19,98 euro!

