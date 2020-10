Call of Duty Black Ops Cold War: abbiamo provato la Beta Multiplayer su PS4

In anticipo su tutti gli altri, i giocatori PS4 hanno avuto l'opportunità di provare la Call of Duty Black Ops Cold War. Noi di Everyeye non ci siamo lasciati sfuggire quest'opportunità, e ci siamo lanciati nei campi di battaglia multiplayer per saggiare il lavoro svolo da Treyarch sul nuovo episodio della serie FPS più celebre di sempre.

Il calendario della Beta si è rivelato piuttosto vantaggioso per i giocatori PlayStation 4: coloro che hanno prenotato il gioco completo hanno ottenuto l'accesso lo scorso 8 ottobre, mentre ieri 10 ottobre i cancelli si sono aperti per tutti i possessori della console Sony. L'estensione sulle altre avverrà la prossima settimana: il 15 e 16 ottobre verranno accolti anche gli utenti che hanno prenotato Cold War su Xbox One e PC, mentre dal 17 al 19 ottobre la Beta sarà Open e sarà aperta a tutti quanti senza distinzioni.

Il nostro Giovanni Panzano si è immerso nell'offerta ludica della Beta di Call of Duty Black Ops Cold War, che prevede sei mappe giocabili (Miami, Satellite, Crossroads, Mosca, Armada e Cartel) e sei modalità di gioco (Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Dominio, Dominio Armi Combinate, VIP Escort e Assalto Armi Combinate). Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensa, allora vi invitiamo a leggere il suo resoconto della prova della Beta di Call of Duty Black Ops Cold War e a guardare il Video Speciale che abbiamo confezionato appositamente per voi. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!