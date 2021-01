Call of Duty Black Ops Cold War per PS5 a 5€? E' solo un errore, Sony revoca le licenze

Lo scorso mese di dicembre Call of Duty Black Ops Cold War Cross Gen Bundle è stato messo in vendita a 5 euro sul PlayStation Store in alcuni paesi europei.. come facilmente ipotizzabile non si trattava di uno sconto bensì di un semplice errore da parte dello store di Sony.

Tantissimi giocatori ne hanno ovviamente approfittato ed hanno acquistato il Cross Gen Bundle (che include le versioni PS4 e PS5 di Call of Duty Black Ops Cold War oltre a vari bonus digitale) a prezzo irrisorio, attratti dalla cifra estremamente conveniente. Tutto è bene quel che finisce bene?

Non proprio perchè in queste ore alcuni giocatori (specialmente in Germania e Nord Europa) avrebbero ricevuto un messaggio da Sony con la compagnia che avvisa i clienti dell'errore e fa sapere che presto rimborserà l'acquisto effettuato, revocando la licenza ottenuto ad un prezzo sensibilmente più basso del previsto.

Al momento sembra che chiunque abbia acquistato il Cross Gen Bundle di Call of Duty Black Ops Cold War a 5 euro possa continuare a giocare ma a breve la chiave verrà disattivata e sarà necessario acquistare nuovamente il gioco sul PlayStation Store.

Al momento non ci risultano segnalazioni dall'Italia, fateci sapere se anche voi avete ricevuto o meno il messaggio nel caso abbiate acquistato COD Cold War Cross Gen Bundle a 5 euro.