Call of Duty Black Ops Cold War: PS5 vs Xbox Series X, come gira la campagna a 120fps?

Il canale YouTube VGTech propone l'analisi della campagna di Call of Duty Black Ops Cold War su PlayStation 5 e Xbox Series X, su entrambe le piattaforme è possibile giocare a 120fps, come se la cava il nuovo COD su console next-gen con questo framerate?

Di base l'analisi sottolinea come in tutti e due i casi il lavoro svolto dagli sviluppatori sia sicuramente molto valido, con PlayStation 5 e Xbox Series X che riescono a mantenere una fluidità superiore ai 100fps, nonostante qualche calo di framerate nelle situazioni più concitate.

Su Xbox Series S i 120fps mentre su PS5 a 1080p e 120fps il gioco sembra leggermente più stabile rispetto a Xbox Series X, in tutti i casi i test sono stati eseguiti con l'ultimo aggiornamento disponibile, ulteriori update potrebbero migliorare la situazione. VGTech attiva poi anche il Ray Tracing e in questo caso si passa da una risoluzione dinamica che varia da 3840x2160 a 1920x1800 (sempre a 120fps) mentre su Xbox Series S la risoluzione varia da 2560x1440 a 1280x1200, in questo caso con cap del framerate fissato a 60fps.

In apertura trovate la video comparativa di VGTech, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty Black Ops Cold War, ora disponibile su PC, PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.