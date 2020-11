Call of Duty Black Ops Cold War: PS5 vs Xbox Series X/S, Ray Tracing e 120Hz

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi di Call of Duty Black Ops Cold War prendendo in esame le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S: come se la cava lo sparatutto Activision sulle console di nuova generazione?

Sulle due piattaforme di nuova generazione il gioco dimostra performance molto simili su entrambi gli hardware, con differenze per quanto riguarda la modalità 120 Hz e il supporto Ray Tracing. Nello specifico su Xbox Series X a 60fps con Ray Tracing attivo il gioco si comporta bene e apparentemente leggermente meglio rispetto a PS5, la console Sony però sembra offrire performance di poco superiori in modalità 120fps (in questo caso il Ray Tracing non è attivo), con focus sul framerate anzichè sulla risoluzione.

In tutti e due i casi si registrano sporadici cali di framerate nelle situazioni più concitate ma niente che possa rovinare l'esperienza. Digital Foundry loda il DualSense su PlayStation 5 e chiude la sua analisi con un breve accenno alle performance su Xbox Series S, dove il gioco gira a 60fps stabili (con qualche calo nei momenti più intensi) ma senza Ray Tracing attivo e con una risoluzione più bassa.

In chiusura vi rimandiamo all'approfondimento su come abilitare i 120 Hz in Call of Duty Black Ops Cold War per PS5 ed alla nostra analisi di analisi di COD Cold War su PC RTX 3080 vs Radeon 6800 XT.