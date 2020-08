Call of Duty Black Ops Cold War: reveal completo il 26 agosto

Manca poco, pochissimo ormai al reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo episodio della serie Activision, sviluppato da Treyarch, studio che ha portato la serie Black Ops al successo in questi ultimi dieci anni.

Call of Duty Black Ops Cold War verrà annunciato ufficialmente mercoledì 26 agoato con uno speciale evento in-game che si terrà in Call of Duty Warzone. Presumibilmente basterà atterrare nella mappa Verdansk per assistere al trailer di debutto di Cold War, il team di sviluppo però non ha ancora fatto chiarezza su questo aspetto e probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore.

COD Black Ops Cold War dovrebbe uscire a fine anno su tutte le principali piattaforme (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 5), la data di lancio è ancora avvolta nel mistero mentre un leak sembra aver svelato i bonus preordine di Call of Duty Black Ops Cold War, tra questi troviamo l'accesso anticipato alla Beta e un pacchetto per Call of Duty Warzone dedicato a Frank Woods, i due DLC Confrontation Weapons Pack e Land, Sea and Air Pack e infine anche un bundle per il Pass Battaglia della prima stagione di Call of Duty Black Ops Cold War.

Seguiteci sul canale Twitch di Everyeye.it mercoledì 26 agosto dalle 19:00 per scoprire tutte le novità sul prossimo episodio di Call of Duty.