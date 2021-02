Call of Duty Black Ops Cold War: ritorna la modalità Prop Hunt

La modalità di gioco Prop Hunt fa finalmente il suo ritorno in Call of Duty Black Ops: Cold War. Ad annunciarlo è Treyarch tramite un breve messaggio sulla propria pagina Twitter, in seguito alla grande richiesta da parte dei fan in tutto il mondo, desiderosi di poter finalmente rigiocare una delle modalità più popolari della serie.

Già presenti in diversi altri episodi di Call of Duty, Prop Hunt consiste nello scontro tra due gruppi diversi: i Cacciatori e gli Oggetti, con quest'ultimi che sono letteralmente giocatori trasformati in strumenti che devono nascondersi lungo la mappa di gioco senza essere individuati dai loro avversari. Per vincere, i Cacciatori devono trovare ed eliminare i membri del team avversario, mentre gli Oggetti devono sopravvivere fino al termine della partita, senza possibilità di attaccare ma potendo comunque cambiare forma e posizione per sfuggire al nemico. Unico svantaggio per gli Oggetti, il fatto che emettano un fischio ad intervalli di tempo regolari, dando così ai rivali l'opportunità di capire più facilmente la posizione dei loro bersagli.

Nel corso degli anni Prop Hunt ha riscosso grande successo all'interno della community di COD, finendo con il divenire una delle modalità più giocate. Motivo per cui Treyarch è stata inondata di richieste riguardanti la sua reintroduzione, finalmente soddisfatte.

L'ultimo esponente della storica serie Activision (potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Black Ops: Cold War per approfondire) è disponibile dallo scorso 13 novembre su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Nel frattempo è da poco iniziata la Call of Duty League del 2021.