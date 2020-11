Call of Duty Black Ops Cold War: un ritorno in grande stile per lo sparatutto Activision

Activision, Treyarch e Raven Software presentano Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo episodio della celebre serie COD ora disponibile su console di attuale e nuova generazione. Come se la cava il nuovo Call of Duty?

La campagna di Black Ops Cold War presenta una storia inedita ambientata ai tempi della Guerra Fredda con il ritorno di personaggi amati come Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson. Presente ovviamente anche il multiplayer, oltre al ritorno della modalità Zombi con tanto di minigioco Dead Ops Arcade 3.

Call of Duty Black Ops Cold War presenta un sistema di progressione unificato per multiplayer e zombi, il supporto per il cross-play (per giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma posseduta) e l'integrazione con Call of Duty Warzone, il popolare Battle Royale ambientato nell'universo di COD.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty Black Ops Cold War, disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S e dal 19 novembre su PS5 in Europa. "Forte di una campagna ben scritta e di grande impatto, densa di svolte decisionali significative e colpi di scena ben congegnati, Cold War si dimostra in grado di sorreggere la pesante eredità della serie di Treyarch."