Call of Duty Black Ops Cold War: scopriamo tre missioni della campagna

Activision ha pubblicato un nuovo approfondimento sulla campagna di Call of Duty Black Ops Cold War, nello specifico Dan Vondrak (Direttore Creativo Senior di Raven Software) ha svelato dettagli sulle missioni Fracture Jaw, Estremi Rimedi e In Trappola. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama.

In Trappola

Inizia tutto in una taverna malandata di Amsterdam, quasi due settimane dopo il capodanno del 1981. Una svolta in un'indagine della CIA ha portato tre operatori in questa bettola in cui il jukebox suona sempre le hit del momento, ma in cui l'arredamento e le bottiglie a disposizione non vengono aggiornate altrettanto frequentemente. Dopo aver incontrato la loro fonte, vengono regolati i conti e gli operatori escono dal locale superando i clienti e ritrovandosi nei vicoli. Qui iniziano a prepararsi per catturare il primo di due obiettivi fondamentali per risolvere un sequestro di ostaggi in corso.

Fracture Jaw

Nonostante venga descritta come una specie di figura mitologica, i giocatori potranno rivivere il primo incontro con Perseus durante la seconda missione della campagna, Fracture Jaw, ambientata durante la Guerra del Vietnam. Tramite questo flashback, la squadra scopre degli indizi fondamentali per rintracciare Perseus. Il tema dell'inganno è alla base della guerra del passato e della missione del presente.

Estremi Rimedi

A mali estremi...estremi rimedi. È proprio su questo concetto che si concentra la missione, spiega Vondrak. Dopo aver trovato diverse piste nella caccia a Perseus, la squadra si ritrova ad affrontare l'inimmaginabile: devono andare dietro la Cortina di Ferro, nel cuore dell'Unione Sovietica, e infiltrarsi nel quartier generale del KGB.

Vondrak accenna poi ad altre sorprese legate alla campagna, sorprese che i giocatori scopriranno dal 13 novembre, quando Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e dal 19 novembre su PlayStation 5.