Call of Duty Black Ops Cold War spunta sul PlayStation Store: è un fake?

Mentre Call of Duty Modern Warfare e Warzone si preparano ad accogliere la Stagione 4 (che potrebbe essere stata rimandata ancora una volta) in rete è sbucata una fotografia che mostra la presunta scheda dell'Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War sul PlayStation Store.

Call of Duty Black Ops Cold War è da più fonti identificato come il nuovo capitolo annuale della serie sviluppato da Treyarch, e destinato ad arrivare entro la fine del 2020 anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Nonostante il suo nome circoli da un bel po' di tempo nei meandri della rete, non è mai stato annunciato in via ufficiale da Activision. L'immagine in questione - che potete visionare il calce - rappresenterebbe una prova schiacciante della sua esistenza, ma nutriamo forti dubbi sulla sua veridicità. Quello che proprio non ci convince è l'incredibile numero di valutazioni (quasi 6.500!) ricevuto da questa presunta Alpha: come fa una build del gioco non ancora resa pubblica ad avere così tanti voti? È letteralmente impossibile, non a caso anche il topic su ResetEra dove è stata condivisa per la prima volta è stato chiuso dai moderatori.

Vi consigliamo di non dare credito a quest'informazione, e di attendere l'annuncio ufficiale del gioco al quale, considerato che ci troviamo in un mese ricco di eventi, potrebbe non mancare molto. Secondo alcune voci, potrebbe essere svelato all'evento di presentazione dei giochi PS5 di giovedì 11 maggio.