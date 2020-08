Call of Duty Black Ops Cold War: svelate la data d'uscita e le edizioni speciali!

Mentre attendiamo l'evento di presentazione di Call of Duty Black Ops Cold War, sul PlayStation Store sono apparse le pagine delle tre differenti edizioni del gioco, ossia Standard, Ultimate Edition e Bundle Cross-Gen, con tanto di data d'uscita.

Il negozio digitale di casa Sony ci ha svelato che Call of Duty Black Ops Cold War verrà pubblicato il prossimo 13 novembre su PlayStation 4. Presumibilmente, arriverà lo stesso giorno anche su Xbox One e PC. Il preordine di una qualsiasi delle edizioni darà diritto all'Accesso anticipato alla Beta Aperta, che uscirà prima su PlayStation 4, all'operatore Frank Woods e ad un progetto per fucile d'assalto, utilizzabili subito in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.

Standard Edition (69,99 euro)

Include la versione PS4 del gioco

Gioca su PS5 all'uscita tramite retrocompatibilità

Pacchetto armi Confronto

Bundle Cross-gen (74,99 euro)

Include la versione PS4 del gioco e la versione per PS5 all'uscita

Pacchetto armi Confronto

Ultimate Edition (99,99 euro)

Bundle cross-gen

Include la versione PS4 del gioco e la versione per PS5 all'uscita

Pacchetto Terra, mare e aria

3 skin Operatore

3 skin veicolo

3 progetti arma

Bundle Battle Pass (Battle Pass per 1 stagione + 20 salti di livello)

Pacchetto armi Confronto

L'esistenza di un Bundle Cross-Gen sembra inoltre confermare le due edizioni separate per PlayStation 4 e PlayStation 5, e quindi. Nella galleria in calce trovate inoltre le prime immagini del gioco.