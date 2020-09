Call of Duty Black Ops Cold War: svelata la nuova modalità Fireteam, ecco i dettagli

Tra le novità messe in campo da Activision e Treyarch per il multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War spicca una modalità inedita a squadre che prende il nome di Fireteam e che vedrà i giocatori impegnati a completare una serie di obbiettivi.

Dopo aver presentato vecchie e nuove modalità, mappe inedite, armi e meccaniche che andranno a dare vita all'offerta multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War, gli sviluppatori di Treyarch si sono riservati una sorpresa finale, annunciando una modalità tutta nuova e non testata nemmeno durante la lunga prova concessa alla stampa specializzata. La modalità Fireteam arricchirà l'ampio numero di possibilità messe in campo da Black Ops Cold War. Sebbene non siano state fornite informazioni dettagliate, Fireteam dovrebbe consentire scontri tra ben 10 squadre divise in gruppi di 4 giocatori in "mappe su larga scala con veicoli terrestri, marittimi e aerei con vari obbiettivi".

Nella piccola sezione di gameplay mostrato per la modalità Fireteam, i giocatori erano impegnati a posizionare bombe di uranio con dei timer, per poi fuggire prima dell'arrivo della squadra rivale. Activision e Treyarch hanno comunque promesso di svelare nuovi dettagli a breve. Intanto, sulle pagine di Everyeye potete trovare lo speciale sul multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War a cura di Francesco Fossetti.