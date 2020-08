Call of Duty Black Ops Cold War: svelato l'artwork ufficiale del nuovo sparatutto

Dopo il recente annuncio e in attesa della presentazione completa che avrà luogo la prossima settimana, Activision ha pubblicato la copertina ufficiale per il nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il reveal del nuovo artwork di Call of Duty: Black Ops Cold War è avvenuto tramite le pagine social ufficiali di Call of Duty ad opera di Treyarch ed è stato accompagnato da una breve riga di testo che recita: "Il tempo scorre, il pericolo è reale" seguita dalla data di presentazione completa che è fissata per il prossimo 26 agosto, quando l'ultimo capitolo del famoso sparatutto verrà svelato con un evento in-game in Call of Duty: Warzone, nella zona di Verdansk.

Insomma, un altro pezzo del puzzle va aggiungersi al recente trailer di annuncio di Call of Duty: Black Ops Cold War nella cui parte finale è apparso anche il logo di Raven Software, lo studio che ha curato lo sviluppo di Call of Duty Modern Warfare Remastered e fornito supporto per Call of Duty: Black Ops III e Modern Warfare.

Call of Duty: Black Ops Cold War dovrebbe uscire sul mercato presumibilmente entro la fine dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC, nonché sulle console di prossima generazione Xbox Series X e PlayStation 5.