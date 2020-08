Call of Duty Black Ops Cold War: il trailer di annuncio in italiano!

Qualche giorno fa, Activision e Treyarch si sono finalmente decise ad svelare Call of Duty: Black Ops - Cold War, nuovo capitolo della celebre serie FPS che quest'anno vede anche una maggiore partecipazione da parte di Raven Software.

L'annuncio, in ogni caso, non è stato accompagnato da una reveal vero e proprio. Per quello dovremo attendere il prossimo 26 agosto, quando il nuovo Call of Duty verrà presentato con un evento in-game in Call of Duty Warzone ai quali tutti i giocatori potranno partecipare atterrando sulla mappa di Verdansk (come ipotizzato tante volte nei mesi scorsi). Pertanto abbiamo dovuto accontentarci di un teaser trailer con delle immagini di repertorio che hanno contribuito a definire una volta per tutte il setting della produzione, ovvero quello della Guerra Fredda. Oggi, finalmente, Activision lo ha condiviso anche con i sottotitoli in lingua italiana, per poter aiutare anche i non-anglofoni a comprendere il discorso. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

La data d'uscita e le piattaforme di riferimento di Call of Duty: Black Ops - Cold War non sono state svelate, ma possiamo ipotizzare che il lancio sia previsto alla fine di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X. Nel frattempo, possiamo ammirare anche la key-art di Call of Duty: Black Ops - Cold War e le ipotetiche cover per Xbox Series X e PS5.