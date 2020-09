Call of Duty Black Ops Cold War uscirà prima su PS5 e dopo su Xbox Series X?

Quando esce Call of Duty Black Ops Cold War? Il 13 novembre è la data di lancio ufficiale delle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Battle.net) mentre la situazione è più nebulosa per quanto riguarda il debutto su PS5 e Xbox Series X.

A scatenare le voci di una possibile uscita anticipata su PlayStation 5 rispetto a Xbox Series X è la "solita" didascalia presente in calce al sito ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War, che recita:

"Call of Duty Black Ops Cold War uscirà in tutto il mondo il 13 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC su Battle.net. La versione PlayStation 5 uscirà a fine 2020 negli Stati Uniti e in Canada e successivamente (entro la fine dell'anno) nel resto del mondo. Il titolo uscirà entro la fine dell'anno anche su Xbox Series X."

Le due versioni potrebbero avere date di uscita differenti, quindi? Difficile dirlo, è anche vero che al momento non sappiamo l'esatta data di lancio delle due nuove console, certamente Call of Duty Black Ops Cold War arriverà entro fine anno su entrambe le piattaforme, come dichiarato da Activision, i nodi verranno probabilmente sciolti non appena Sony e Microsoft comunicheranno la data di uscita di PS5 e Xbox Series X.