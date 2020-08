Call of Duty Black Ops Cold War verrà annunciato il 10 agosto?

Che fine ha fatto l'annuncio del nuovo Call of Duty? Activision è in ritardo sulla consueta tabella di marcia che prevedeva il reveal di COD tra fine aprile e metà maggio, tuttavia il reveal dovrebbe essere imminente, almeno stando a quanto riportato da Charlie Intel.

Il sito (da sempre uno dei più popolari fansite di Call of Duty) fa sapere di aver ricevuto un baule in legno con tanto di lucchetto e un messaggio che invita a non aprirlo fino a lunedì 10 agosto alle 18:00 (ora italiana)... che sia proprio questa la data scelta dal publisher per annunciare ufficialmente il prossimo episodio di Call of Duty?

Activision non è nuova a strategie comunicative di questo tipo e prima dell'annuncio di Crash Bandicoot 4 It's About Time aveva inviato un puzzle alle principali testate internazionali e lo stesso era accaduto prima del reveal di Crash Team Racing Nitro Fueled, con l'invio di dadi da auto che avevamo ricevuto anche noi in redazione.

Al momento non è chiaro se il baule sia stato inviato solamente a Charlie Intel o anche ad altre personalità (come streamer, pro player e influencer) vicine al mondo di Call of Duty, probabilmente ne sapremo di più la prossima settimana, quando Activision inizierà a togliere i veli a Call of Duty Black Ops Cold War (titolo non ufficiale ma più volte rumoreggiato).