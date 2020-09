Call of Duty Black Ops Cold War: il video gameplay del multiplayer riappare in rete

Nell'era di internet è davvero difficile mantenere i segreti. La presentazione della componente multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War non sarebbe dovuta avvenire prima di mercoledì 9 settembre, ma stamattina un video gameplay del multiplayer è apparso in rete, mostrando la modalità in azione prima del dovuto.

Activision, prevedibilmente, si è subito messa all'opera provvedendo alla rimozione dei filmati caricati su piattaforme come YouTube. La censura della compagnia, in ogni caso, non è arrivata ovunque, ed è ancora possible reperire il video gameplay altrove, come ad esempio a questo indirizzo. Il materiale mostra una partita VIP Escort nella nuova mappa di Miami, che appare relativamente piccola. L'obiettivo è quello di scortare un personaggio non giocante nella zona di estrazione, mentre gli avversari cercano di impedirlo. Il filmato ha anche confermato il ritorno delle scorestreak.

Call of Duty: Black Ops Cold War verrà pubblicato il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, ed entro la fine dell'anno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, dove purtroppo non supporterà l'upgrade gratis dalle edizioni della precedente generazione. L'avete già visto il gameplay trailer di COD Black Ops Cold War in 4K con Ray-Tracing attivo?