Call of Duty Black Ops Cold War, un video leak della versione pre alpha

Activision non ha ancora annunciato il nuovo episodio della serie Call of Duty ma proprio in queste ore è trapelato su Twitter un brevissimo video che mostra alcuni secondi della versione pre alpha di Call of Duty Black Ops Cold War, questo il presunto nome del gioco.

Il leaker Mark Walshburg ha diffuso solamente pochi secondi di video ma afferma di essere in possesso di registrazioni per circa 45 minuti. Il materiale pubblicato è offscreen e tratto come detto da una versione pre alpha piuttosto grezza e dunque quasi priva di texture ed effetti, difficile dare quindi un giudizio di qualsiasi tipo.

Call of Duty Black Ops Cold War dovrebbe uscire a fine anno su tutte le principali piattaforme, tra cui PlayStation 5 e Xbox Series X, secondo alcuni rumor Activision avrebbe dovuto svelare il gioco proprio durante l'evento di presentazione PS5 del 4 giugno, show però rimandato a causa della delicata situazione in corso negli Stati Uniti a seguito dell'uccisione di George Floyd.

Recentemente un teaser di Cold War è comparso in Call of Duty Warzone, l'annuncio potrebbe non essere troppo lontano, quasi sicuramente ne sapremo di più durante il mese appena iniziato.