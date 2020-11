Call of Duty Black Ops Cold War Zombie: come ottenere il Coltello Bowie

Il Coltello Bowie è una delle armi più rappresentative ed amate dalla community della modalità zombie all’interno dei diversi capitoli della saga di Call of Duty, e in questo senso anche il nuovissimo Black Ops Cold War non fa eccezioni, dando ai giocatori la possibilità di utilizzarlo.

La modalità zombie è stata rivista e in larga parte modificata per questo nuovo capitolo della serie,, introducendo nuove meccaniche, tra cui spicca quella dei Cristalli di Etherium, utilizzabili per sbloccare perk, armi e quant’altro dal negozio che è possibile visitare prima di ogni partita. Questi cristalli speciali possono essere ottenuti giocando e sopravvivendo il più a lungo possibile alle orde di zombie che cercheranno di spazzarvi via, nell’attesa di poter chiamare un elicottero per effettuare l’estrazione.

Una volta effettuato l’accesso alla modalità Zombie, scorrete i menu presenti tramite la pressione dei tasti L1 ed R1 (su Playstation), oppure LB e RB (su Xbox), fino a raggiungere la schermata del Loadout pre-partita. Da qui selezionate l’opzione Abilità e poi Classi di Armi, al cui interno troverete anche la scheda relativa al Corpo a Corpo, la quale diventerà però accessibile solamente dopo che avrete raggiunto almeno il livello 50 in modalità multiplayer. All’interno di questa scheda troverete un totale di tre differenti abilità, che potete sbloccare ed equipaggiare tramite la spesa di una certa quantità di Cristalli Etherium (in totale 6 cristalli, 3 per le prime due abilità e 3 per sbloccare il Coltello Bowie vero e proprio). L’ultima di queste abilità sarà proprio quella che state cercando, poiché vi permetterà di sostituire l’attacco corpo a corpo classico, solitamente eseguito colpendo l’avversario con il calcio dell’arma impugnata in quel momento, con il Coltello Bowie, un’arma formidabile per quanto riguarda i danni inflitti ai nemici.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Call Of Duty Black Ops Cold War. Se, invece, l'avete già acquistato ma non sapete ancora come utilizzarlo al meglio, potete dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per la campagna di COD Cold War.