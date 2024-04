Call of Duty Black Ops Gulf War annunciato prima di giugno, tanti COD presto su Game Pass?

Secondo quanto riportato da Tom Warren di The Verge, Call of Duty Black Ops Gulf War sarà uno dei giochi presenti all'Xbox Showcase di giugno, Insider-Gaming ha ora altre notizie in merito e conferma l'apparizione del gioco al prossimo evento Xbox, ma non solo...

Secondo Tom Henderson sì, Call of Duty Black Ops Gulf War sarà all'Xbox Showcase tuttavia il reveal avverrà prima dell'evento, probabilmente a maggio e alla "vecchia maniera" con un reveal non legato a Call of Duty Warzone, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni dal 2020 in poi.

Call of Duty Black Ops Gulf War sarà dunque annunciato prima della Summer Game Fest e di Xbox Showcase, in questa occasione vedremo presumibilmente un approfondimento sul gameplay con una missione della campagna mentre il multiplayer dovrebbe essere mostrato ad agosto, seguito da poi dalla modalità Zombie.

Il nuovo gioco di Call of Duty uscirà a ottobre secondo le fonti interpellate da Henderson, inoltre Insider-Game fa sapere che Activision e Xbox stanno lavorando per un grande annuncio legato all'arrivo dei vecchi giochi giochi di COD su Xbox Game Pass, annuncio che potrebbe arrivare proprio nel corso di Xbox Showcase del 9 giugno. Per il momento in ogni caso non ci sono conferme a riguardo e l'unica certezza è la data del prossimo evento Microsoft.

