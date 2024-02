Call of Duty Black Ops Gulf War, è rivoluzione: la campagna single player sarà Open World?

Secondo quanto riportato da Tom Henderson, il nuovo Call of Duty in uscita questo autunno sarà intitolato Call of Duty Black Ops Gulf War e presenterà una campagna single player di stampo Open World.

Se è vero che scampoli di missioni Open World erano presenti in Call of Duty Modern Warfare 3, Black Ops Gulf War sarà costruito sin dalle sue fondamenta come un videogioco a mondo aperto, senza riutilizzare asset dei titoli precedenti.

Al momento si parla di una campagna Open World che vedrà i giocatori muoversi tra varie parti della mappa con uno stile che ricorda quello di Far Cry, anziché dei precedenti episodi di Call of Duty. Sarà possibile utilizzare i veicoli per spostarsi, così come il viaggio rapido. Le fonti di Tom Henderson in ogni caso suggeriscono che ci saranno anche missioni lineari integrate nella campagna.

La modalità single player è sviluppata da Raven Software mentre multiplayer e Zombie sono in sviluppo negli studi di Treyarch. Se questa formula avrà successo, verrà probabilmente utilizzata anche per i prossimi episodi di Call of Duty, tra cui COD 2025 ancora privo di un team di sviluppo.

Call of Duty Black Ops Gulf War dovrebbe uscire a ottobre 2024, al momento Activision non ha ancora annunciato nulla in merito.