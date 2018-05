Call of Duty Black Ops 4: un nuovo breve teaser in attesa del reveal completo

Nella giornata di oggi, Activision e Treyarch hanno pubblicato sull'account Twitter ufficiale del gioco, un nuovo piccolo teaser dedicato a Call of Duty Black Ops 4. Il gioco, come saprete, sarà presto rivelato ufficialmente, ma le due compagnia stanno stuzzicando i fan in attesa che arrivi il 17 maggio.

La gif, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è volutamente oscura e misteriosa, e di conseguenza risulta molto complesso riuscire a ricavare delle informazioni concrete. Ciò che possiamo intravedere è un soldato che imbraccia un fucile d'assalto, e subito dopo l'apparizione del numero "IIII", legato al nuovo capitolo della sotto-serie dello sparatutto gestita dagli sviluppatori di Treyarch. Come specificato al termine della gif, non ci resta che attendere il prossimo 17 maggio per un reveal completo del gioco.

Call of Duty Black Ops 4 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco avrà certamente una modalità Zombie, ed una prima immagine pubblicata recentemente lo ha confermato. Solo speculazioni, invece, riguardo ad una modalità Battle Royale che andrebbe ad inserirsi nel comparto multiplayer online del gioco. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, inoltre, sembrerebbe che l'edizione per PC di Black Ops 4 potrebbe essere esclusiva Battle.net e non arrivare quindi su Steam.