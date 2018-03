Call of Duty Black Ops IV per PC sarà pubblicato anche su Battle.net?

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri,è stato ufficialmente annunciato da. La sotto serie sviluppata da Treyarch tornerà quindi il 12 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A seguito dell'annuncio, il sito di management account del franchise di Call of Duty è stato aggiornato e, come potete osservare tramite l'immagine riportata in calce, permette ai giocatori PC di effettuare log-in tramite la piattaforma Battle.net, oltre che quella di Steam. Activision-Blizzard ha già agito in questo modo nei riguardi di Destiny 2 e, a questo punto, appare probabile come anche il prossimo Call of Duty possa arrivare sul client. Se questo dovesse essere il caso, rimane da capire se l'utenza PC verrà suddivisa, oppure unificata tramite i server di Steam e Battle.net.

Call of Duty: Black Ops IV uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 12 ottobre. Maggiori informazioni saranno diffuse il 17 maggio da Activision e Treyarch.