Call of Duty Black Ops: un nuovo leak sembra confermare titolo e ambientazione

I dataminer tornano all'attacco a colpi di leak. L'utente Twitter James Kiwami ha infatti pubblicato una nuova immagine del presunto Call of Duty Black Ops, titolo che sebbene circoli da tempo non è ancora stato confermato da Activision.

Da quanto si apprende, l'immagine è stata scaricata direttamente da PlayStation Network con tanto di relativo identificativo: CodeName: "The Red Door"/"The Breach" PKG Name: UP0002-CUSA20046_00-COD2020INTALPHA1-A0101-V0100-DP.pkg ID: CUSA20046. Lo scatto sembra ancora una volta confermare il titolo di Call of Duty Black Ops, sprovvisto in questo caso di ulteriori sottotitoli.

Interessante notare le caratteristiche dello sfondo che offrono una serie di dettagli sulla possibile locazione temporale e spaziale del gioco. Nell'immagine si vedono diversi elementi tra cui un'esplosione nucleare, una mappa, il logo della CIA e un documento segreto in cui è possibile scorgere la data del 1976. Insomma, tutti fattori riconducibili al periodo della Guerra Fredda e delle tensioni tra Stati Uniti d'America e Russia.

In giornata era emersa la presunta scheda di Call of Duty Black Ops Cold War sul PlayStation Store. Intanto si moltiplicano le voci sulla possibile presentazione del nuovo Call of Duty nell'evento dedicato ai giochi di PlayStation 5 in programma il prossimo 11 giugno.