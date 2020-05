Call of Duty Black Ops, il reveal compie 10 anni: il video celebrativo di Treyarch

In questo stesso giorno di dieci anni fa, Call of Duty Black Ops è stato presentato per la prima volta al mondo. Gli sviluppatori di Treyarch, che da quel momento in poi si sono dedicati solo ed esclusivamente al franchise di COD, hanno quindi ben pensato di festeggiare una ricorrenza così importante con un video celebrativo.

"Quest'oggi, festeggiamo con un video di ricapitolazione che funge da tributo alla serie che ha introdotto Woods, Mason, Hudson e ovviamente... i numeri!". Una vera e propria passeggiata sul viale dei ricordi, che in poco più di due minuti ripercorre gli eventi più importanti che, siamo sicuri, faranno emozionare tutti i giocatori che ci sono stati fin dall'inizio. Ai più nostalgici Treyarch consiglia di guardare anche il World Premier Trailer originale di Call of Duty: Black Ops, che il 18 maggio 2010 ha svelato per la prima volta il gioco (lo abbiamo allegato in basso).

Non sono mancati, ovviamente, i ringraziamenti all'enorme community, senza la cui devozione il gioco non avrebbe ricevuto ben tre seguiti negli anni successivi. L'ultimo di questi, Call of Duty Black Ops 4, è arrivato sugli scaffali sul finire del 2018 in versione PlayStation 4, Xbox One e PC, introducendo per la prima volta nella serie la battle royale e facendo completamente a meno di una campagna per giocatore singolo. Quando tornerà Black Ops? Nulla di ufficiale, ma da diversi mesi si vocifera di un Call of Duty Black Ops 5 nel 2020, che potrebbe fungere da reboot...