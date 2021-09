Call of Duty Black Ops e Warzone, Mason prossimo operatore? L'outro della Stagione 5

A due settimane dall'inizio della Stagione 6, fissato per il 7 ottobre, Treyarch ha pubblicato il Final Trailer della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.

Il filmato funge da outro per gli eventi che hanno tenuto banco negli ultimi mesi all'interno dell'universo condiviso di Call of Duty. Gli Operatori Frank Woods e Jason Hudson discutono dei piani di Stitch, che intende fare il lavaggio del cervello agli agenti con il programma Numbers. Dubbioso sull'operato di Adler, che sembra aver tradito la causa dandosi alla macchia in quel di Verdansk, Hudson conclude la conversazione chiedendo a Woods di trovare Alex Mason, il protagonista del primissimo Call of Duty Black Ops.

I fan attendevano da moltissimo tempo l'arrivo di Mason in qualità di Operatore, e a quanto sembra saranno accontentati molto presto. Il ritorno del personaggio si sposa molto bene con l'attuale narrativa di Call of Duty e con l'evento Numbers, che sta chiedendo ai giocatori di interagire con le Mobile Broadcast Stations che stanno trasmettendo il segnale di brainwashing. Scopriremo maggiori dettagli nelle prossime due settimane, nel frattempo godetevi il Final Trailer della Stagione 5 in apertura di notizia.