Call of Duty Blackout: Shroud ancora una volta insuperabile, sue le migliori giocate

L'abilità di Michael “Shroud” Grzesiek è fuori discussione. Durante la beta PC di Call of Duty: Blackout ha dato nuovamente prova di essere uno tra i migliori giocatori FPS che ci siano in questo momento.

L'ex pro player di Counter-Strike: Global Offensive (e dei Cloud9) nel corso di una sessione di gioco con la beta PC ha mostrato qualche altra giocata degna di un campione, come possiamo vedere nei due video in calce alla notizia.

Le uccisioni sono state portate usando il fucile MDG 12 e ICR-7. Nonostante sia un giocatore associato pesantemente a PUBG nel corso dell'ultimo anno, l'amore di Shroud per Call of Duty non sembra essere svanito. Anzi, con la beta della modalità battle royale di Black Ops 4, Blackout, pare essere rifiorito ancora più intenso di prima.

Chissà, magari l'idea di un suo ritorno al professionismo attivo non è poi così peregrina. Non per nulla Shroud sarà uno dei capitani che guideranno le quattro squadre di pro e streamer al Doritos Bowl in occasione del TwitchCon.

Vi ricordiamo che anche la versione completa di Blackout sarà disponibile a partire dal 12 ottobre, ovviamente in concomitanza con l'uscita di Call of Duty: Black Ops 4.