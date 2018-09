Call of Duty Blackout: Shroud mostra tutta la sua abilità durante la beta PC

I fan avevano grandi aspettative sulla prima sortita su Twitch di Shroud nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, e il ragazzo non ha deluso, riservando alcune giocate niente male.

Michael “Shroud” Grzesiek è stato un professionista CS: GO (e successivamente di PUBG), ed è noto per il suo incredibile talento con tastiera e mouse.

La beta per PC per Blackout è arrivata un paio di giorni fa e il pro player Shroud, grande ex dei Cloud9, si è messo subito all'opera, mostrando tutto il suo acume tattico e la grande abilità con lo sniper rifle e il tomahawk. Shroud, insomma, si sta allenando per tornare ai massimi livelli quando la CWL riaprirà i battenti.

Non solo, il giocatore prenderà parte al torneo Doritos Bowl il prossimo 27 ottobre, solo un paio di settimane dopo l'uscita di Black Ops 4. Il torneo vedrà fronteggiarsi quattro squadre con capitani Shroud, Ninja, CouRage e DrLupo, gareggiare nel primo torneo ufficiale di Blackout.

Molti hanno già scommesso sulla squadra di CouRage come favorita, dal momento che è affiancato da tre giocatori (attuali ed ex) pro di Call of Duty: Damon "Karma" Barlow e Tyler "TeePee" Polchow, campioni del mondo di Call of Duty, nonché dell'ex professionista di Halo, Jacob "Hysteria" Reiser. Se il torneo verrà giocato su PC, però, Shroud potrebbe rubare la scena a tutti.